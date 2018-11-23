Расширение экономического сотрудничества лежит в основе побратимского движения Беларуси и ФРГ - Батура

23 ноября, Виттенберг /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Расширение экономического сотрудничества лежит в основе побратимского движения Беларуси и ФРГ. Это отметил председатель Белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура во время 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и Германии 22 ноября в Виттенберге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс партнерства Беларуси и Германии, участниками которого являются и города-побратимы, многоформатный и разноплановый, - отметил он. - Сохраняя преемственность и добрую традицию, представители городов Беларуси и Германии встречаются уже в 10-й раз, чтобы обсудить уровень и качество нашего партнерства, обменяться опытом межмуниципальной дипломатии, опытом создания атмосферы совместной ответственности и доверия. У нас с вами, как у полноправных представителей наших стран, есть немало веских причин, мотивирующих совместные усилия".

Он сказал об эффективности совместных проектов и об укреплении дружественных отношений, которые сложились между народами двух стран. "Надо сказать, что формат побратимства подходит для этих целей. Наши встречи важны для поиска новых возможностей, укрепления взаимопонимания, а также для того, чтобы внести свой вклад в поддержание мира и безопасности",- продолжил Борис Батура.

От имени Белорусской общественной организации "Породненные города" и от всех белорусских участников встречи он поблагодарил организаторов встречи - Фонд "Западно-восточные встречи", Федеральный союз немецких обществ "Запад-Восток", а также обер-бургомистра г. Виттенберга за гостеприимство и конструктивную атмосферу.

"Процесс партнерства Беларуси и Германии, участниками которого являются и города-побратимы, многоформатный и разноплановый, -подчеркнул руководитель "Породненных городов". - Одной из важнейших опор белорусско-германских отношений является экономическое сотрудничество".

Германия традиционно входит в число важнейших торговых и инвестиционных партнеров Беларуси. По итогам 2017 года она заняла 4-е место по объему товарооборота ($2,8 млрд.) и белорусского экспорта ($1,1 млрд.) и 3-е место по объему импорта ($1,7 млрд.). ФРГ - партнер Беларуси номер один по поставкам высокотехнологичного оборудования, в том числе для модернизации и технического перевооружения белорусских предприятий.-0-