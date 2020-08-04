Разрешительные документы для ввода первого блока БелАЭС будут выдавать поэтапно

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрешительные документы для ввода первого энергоблока Белорусской АЭС будут выдавать поэтапно. Это предусмотрено постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 30 июля 2020 года №32, которым внесены изменения в нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности "Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций", сообщили БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

Согласно документу, первая загрузка штатной активной зоны, испытания в подкритичном состоянии реакторной установки, выполнение физических экспериментов на минимально контролируемом уровне, энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация разрешаются после проверки готовности к соответствующим этапам ввода в эксплуатацию АЭС и получения специальных разрешений (лицензий). Эксплуатация блока АЭС разрешается после получения специального разрешения (лицензии). Она выдается после окончания отдельных этапов и до начала работы госкомиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

"Таким образом, регулирующий орган будет последовательно и с учетом готовности Белорусской АЭС выдавать разрешительные документы для перечисленных этапов ввода в эксплуатацию энергоблока №1 (ближайший из них - первая загрузка штатной активной зоны), а после завершения всех этапов рассмотрит вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока", - сообщили в Госатомнадзоре.

Данный подход согласуется с международной практикой и рекомендациями МАГАТЭ, изложенными в докладе международной группы по ядерной безопасности "Лицензирование первой атомной электростанции" INSAG-26, пояснили Госатомнадзоре.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-