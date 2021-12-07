Развитие биржевой торговли между Беларусью и Башкортостаном поспособствует росту взаимного товарооборота

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие биржевой торговли между Беларусью и Башкортостаном будет способствовать росту взаимного товарооборота, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Практика показывает, что активное использование биржевого механизма в трансграничной торговле положительно влияет на объемы товарооборота между странами, способствует диверсификации его структуры и создает благоприятную среду для укрепления деловых контактов", - сказал председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, выступая на семинаре для деловых кругов Башкортостана, организованном при содействии Торгового представительства России в Беларуси и Российского экспортного центра. В мероприятии приняли участие около 70 башкирских компаний, представляющих различные сектора экономики: от черной металлургии и нефтехимии до сельского хозяйства и легкой промышленности.

По словам руководителя БУТБ, об эффективности биржевой площадки как инструмента торговли свидетельствует динамика товарооборота с регионами России, которая в течение всего 2021 года демонстрирует устойчивый восходящий тренд.

"С начала года объемы биржевой торговли с российскими регионами существенно выросли - по некоторым направлениям в разы. Например, товарооборот с Московской областью по сравнению с прошлым годом увеличился вдвое. Белорусские предприятия поставляли туда сливочное масло, муку, щебень и кожевенный полуфабрикат, в то время как в импорте преобладали стальные трубы, листовой прокат и кабельно-проводниковая продукция. Аналогичный темп роста наблюдается и по Ленинградской области - главным образом за счет экспорта цемента и закупок угля для нужд белорусского промышленного сектора и железной дороги. К сожалению, компании из Башкирии на бирже в этом году не торговали, хотя в соседней Челябинской области у нас аккредитованы 64 участника, а сумма совершенных ими сделок достигла $76 млн. Иными словами, у нас есть значительный резерв для активизации взаимодействия, причем не только в части экспорта и импорта, но и транзитной торговли", - уверен Александр Осмоловский.

В свою очередь торговый представитель Российской Федерации в Беларуси Юрий Золотарев отметил, что несмотря на то, что Беларусь занимает третье место по объему товарооборота с Башкортостаном, уступая лишь Китаю и Казахстану, возможности для активизации взаимной торговли еще далеко не исчерпаны. В этой связи биржа может стать дополнительным инструментом для башкирских компаний, которые хотели бы вести бизнес на белорусском рынке или в третьих странах.

"Биржа не случайно входит в число наших ключевых партнеров в Беларуси. Чуть менее чем за год совместной работы мы смогли найти надежных партнеров для многих российских компаний, причем как крупных игроков, так и небольших предприятий. Сегодня они успешно реализуют свои товары на биржевой площадке, которая открыла для них окно не только на белорусский рынок, но и в другие страны. Поэтому, когда к нам обращаются российские экспортеры с просьбой оказать содействие в организации поставок в Беларусь, мы однозначно рекомендуем товарную биржу как проверенный временем канал сбыта, который можно использовать и в дополнение к имеющейся товаропроводящей сети, и как основной инструмент торговли", - подчеркнул Юрий Золотарев.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-