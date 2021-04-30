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30 апреля 2021, 12:20

Развитие интеграции в ЕАЭС позволяет лучше переживать трудные времена пандемии и торговых войн - Мишустин

Михаил Мишустин (справа)
Михаил Мишустин (справа)

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие интеграции стран Евразийского экономического союза позволяет лучше переживать трудные времена пандемии коронавируса и торговых войн. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Мы работаем в непростое время: пандемия, региональные кризисы, торговые войны - эти проблемы усугубляются вмешательством Запада во внутренние дела других государств, сильным политическим и экономическим давлением, - констатировал председатель российского правительства. - Но даже в этих условиях мы принимаем эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения на передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы". По его словам, общие проекты ЕАЭС нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и повышение благосостояния граждан.

Премьер-министр РФ сообщил, что странам ЕАЭС предстоит реализация стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года, уже утвержден план мероприятий, который предполагает разработку более 10 международных договоров и 60 нормативных правовых актов союза.

"По ряду мероприятий уже удалось выйти на завершающий этап подготовки. До конца года планируется заключить соглашение о порядке обмена кредитными историями в рамках союза. Наши граждане и юридические лица получат возможность брать кредиты во всех государствах "пятерки", а банки смогут проверять сведения о заемщиках", - отметил глава кабмина РФ. По его словам, также продолжится работа по созданию общей цифровой платформы, совместным инициативам в здравоохранении и других областях.

Михаил Мишустин отметил, что страны ЕАЭС наладили системную работу по устранению торговых барьеров внутри союза, поиск новых решений в этой сфере продолжается. При этом есть направления, которые требуют особого внимания, прежде всего это устранение препятствий на внутреннем рынке союза. Премьер отметил важность укрепления промышленной кооперации, которая призвана ускорить необходимое всем членам ЕАЭС импортозамещение, а также поддержки экономической безопасности государств объединения.

Премьер-министр обратился к участникам Евразийского межправительственного совета с призывом координировать меры по регулированию экспорта в рамках ЕАЭС. По его словам, речь в первую очередь идет о сельскохозяйственной и сырьевой продукции.

Он также констатировал рост интереса к работе ЕАЭС со стороны других стран. "Поступило более 50 предложений о подписании преференциальных торговых соглашений, это открывает дополнительные возможности для стимулирования экономического роста", - отметил Михаил Мишустин.

Премьер РФ подчеркнул, что ЕАЭС является сильной организацией, открытой для сотрудничества, и союз должен стать основным связующим звеном в построении большого евразийского партнерства. Михаил Мишустин призвал углублять контакты с ближайшими партнерами, какой бы ни была ситуация на мировой арене, в первую очередь в рамках СНГ, ШОС, БРИКС.

"Важно, что наше объединение успешно развивается, становится центром экономического притяжения в регионе, мы открыты для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества", - заверил Михаил Мишустин.-0-

Фото Оксаны Манчук

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