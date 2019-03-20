Развитие логистической системы Беларуси обсудили в Минтрансе

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол по обсуждению проблемных вопросов развития логистической системы Беларуси прошел в Министерстве транспорта и коммуникаций. В нем приняли участие представители бизнес-сообщества - руководители ведущих логистических операторов, а также научных кругов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса.

Как отметил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, все целевые показатели, предусмотренные республиканской программой на 2019 год, выполняются. Согласно данным статистической отчетности, объем логистических услуг в 2018 году составил Br308,1 млн при задании Br216,4 млн, общая складская площадь (складов общего пользования) - 849,0 тыс. кв.м при задании 569,5 тыс. кв.м. "Цель встречи - обсудить имеющиеся проблемные вопросы, с которыми сталкиваются в работе логистические операторы", - заявил он.

Во время круглого стола бизнес-сообществом озвучен ряд вопросов, сдерживающих развитие бизнеса и экспортного потенциала: от предоставления преференций, совершенствования применяемых первичных учетных документов до корректировки нормативных правовых актов различного уровня. "Для министерства, как заказчика-координатора республиканской программы, важно понять, что нужно сегодня для бизнеса и развития данной сферы деятельности в государственном масштабе. Все предложения будут рассмотрены. В пределах компетенции министерства необходимые решения будут приняты, а вопросы, выходящие за ее пределы, будут рассматривать в установленном порядке", - заявил Алексей Авраменко.-0-