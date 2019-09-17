Развитие транспортного коридора "Транссиб" обсудят в Нур-Султане

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVIII Пленарное заседание международной ассоциации "Координационный совет по Транссибирским перевозкам" пройдет 19-20 сентября в Нур-Султане (Казахстан). Беларусь представит начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Участники рассмотрят перспективы развития транспортного коридора "Транссиб", а также меры для повышения эффективности контейнерных перевозок в условиях глобальной конкуренции. К обсуждению приглашены полномочные представители министерств и ведомств, железнодорожных, судоходных компаний стран СНГ, Европы и Азии, морских портов и организаций, причастных к железнодорожным и морским перевозкам. Всего в заседании примут участие более 250 делегатов из 30 стран.

Традиционно к мероприятию присоединятся наиболее влиятельные международные транспортные организации: Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE), ЭСКАТО ООН (UNESCAP), Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Международный союз железных дорог (UIC), Международный комитет по железнодорожному транспорту (CIT), Международная федерация экспедиторских ассоциаций (FIATA).

Принятые решения определят задачи совета на следующий год в области повышения конкурентоспособности транссибирского маршрута, развития информационных технологий на транспорте и гармонизации международного транспортного права.

В пресс-центре отметили, что Белорусская железная дорога является связующим звеном между "Транссибом" и железнодорожной сетью стран Восточной и Западной Европы. Сегодня с участием БЖД в сообщении Азия - Европа - Азия перевозки осуществляются по основным евроазиатским коридорам с использованием Транссибирской магистрали - через Забайкальск и Монголию, а также по Трансазиатскому маршруту - через Достык и Алтынколь транзитом через Казахстан.

Большое внимание уделяется транспортировке грузов в контейнерах. За восемь месяцев 2019 года по БЖД перевезено 459,5 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 118,2% к аналогичному периоду 2018 года.

Активно развивается терминальное хозяйство на белорусско-польских пограничных переходах. Объем перевозок контейнеров в январе-августе 2019 года в сообщении Восток - Запад - Восток составил 292,9 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 111,2% к аналогичному периоду минувшего года. Для развития инфраструктуры и увеличения перерабатывающей способности брестского железнодорожного узла, а также для ускоренного пропуска контейнерных поездов в сообщении Восток - Запад - Восток в этом году завершена модернизация контейнерного терминала на станции Брест-Северный. Это позволит увеличить среднесуточную перерабатывающую способность по перегрузу контейнеров в 1,5 раза, площади хранения контейнеров - в два раза.

Особое значение для Белорусской железной дороги имеет развитие экспортных перевозок в Китай. За восемь месяцев этого года объем контейнерных перевозок по БЖД в сообщении Китай - Европа - Китай составил 207,7 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 104,7% к аналогичному периоду 2018 года.-0-