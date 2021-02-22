Реализация проекта "Северный берег" может начаться в течение месяца - руководитель Emaar Properties

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация инвестиционного проекта "Северный берег" может начаться в течение месяца. Об этом сегодня журналистам рассказал председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам сегодняшней встречи нам удалось снять большинство спорных вопросов. Хотел бы отдельно поблагодарить Президента и премьер-министра за их личное участие и внимание к проекту, а также правительства ОАЭ и Беларуси за их четкий патронаж. Ожидаемый старт проекта - порядка месяца", - сказал Мухаммед аль-Аббар.

Что касается объема планируемых инвестиций для реализации проекта, он отметил, что речь идет о нескольких миллиардах евро.

Инвестор позитивно оценил решение Беларуси не останавливать экономику в период пандемии. "Следует разделять подходы и оценки до пандемии коронавируса и после. Конечно, и раньше экономика Беларуси оценивалась весьма высоко. Благодаря решению Президента не закрывать экономику с приходом пандемии, которое многими ставилось под сомнение, текущая ситуация в стране весьма удовлетворительная, - отметил инвестор. - С глобальной точки зрения нам приходится признать, что мировая экономика замедлилась. Однако я хочу высоко оценить подходы и темпы развития экономики Беларуси. Уверен, что с приходом наших инвестиций ситуация только улучшится".

Комментируя слухи об участии сербской компании Dana Holdings в проекте "Северный берег", Мухаммед аль-Аббар сказал, что они не подтверждаются. "Я занимаюсь инвестиционной деятельностью на протяжении 25 лет в 14 странах мира и имею достаточный опыт и успех в этих направлениях. С приходом на новый рынок каждый раз занимаюсь поиском и сбором информации. Конечно же, в этом процессе прибегаю к услугам мировых консалтинговых компаний и адвокатов. Приходя на новые рынки, я также обсуждаю возможности и перспективы с теми, кто уже работает на этом рынке. Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии, и я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Отмечу, что обращался к ним по-дружески за консультацией относительно перспектив и возможностей рынка Беларуси. Однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта "Северный берег" самостоятельно, поэтому эти слухи не подтверждаются", - пояснил он.

Мухаммед аль-Аббар - совладелец крупных международных компаний в области инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды, дизайна и других. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.

Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости. Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл", были реализованы именно Emaar Properties. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Проект занимает площадь 168 кв.км и включает в себя морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.-0-