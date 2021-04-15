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15 апреля 2021, 18:16

Реализация стратегии-2025 даст прирост ВВП стран ЕАЭС ежегодно более чем на 4,5% - Мясникович

Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Реализация стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, которые были утверждены главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года, даст дополнительный прирост ВВП стран ЕАЭС ежегодно более чем на 4,5%. Такой прогноз сделал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, выступая сегодня на XXII Апрельской международной научной конференции российского национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Мы полагаем, что механизмы стратегии-2025 позволят достичь темпов роста ВВП ЕАЭС в 3-3,3% уже 2021-2022 годах, а в перспективе выйти на дополнительный прирост ВВП союза до 13% к 2030 году (более 4,5% прироста ежегодно), - сказал Михаил Мясникович. - Для сравнения: по прогнозу МВФ, среднемировые темпы роста составят 3,8%, ЕС - 2,3%, Китая - 5,8%".

По словам главы ЕЭК, прогнозируется ежегодный прирост производительности труда в ЕАЭС на 3%, промышленного производства - на 8%. "Ожидается, что в результате доля союза в мировом ВВП вырастет с 3,7% до 4%, доля ЕАЭС в мировой торговле - с 2,4% до 3,3%", - отметил он.

"Принятие стратегии олицетворяет переход от этапа становления (2015-2019 годы) к этапу проектной интеграции (2020-2025 годы), - подчеркнул Михаил Мясникович. - Суть нового этапа - обеспечить условия (правовые, управленческие, научно-методические, финансовые) для конкретных совместных экономических проектов как на межгосударственном уровне, так и на уровне отдельных субъектов хозяйствования".

Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что стратегия-2025 расширяет горизонты принятого в 2014 году Договора о ЕАЭС, предполагает более эффективный подход к развитию интеграции по ключевым сферам, предусматривает совершенствование институциональной системы ЕАЭС и права союза. В документе также сформулированы контуры экономического взаимодействия в новых областях - образовании, здравоохранении, туризме и спорте.

"В ходе текущей работы мы сталкиваемся с попытками ряда должностных лиц в странах союза сдерживать процессы интеграции, прикрываясь защитой государственного суверенитета. Принятие стратегии - ответ на подобное поведение, - заявил Михаил Мясникович. - Документ олицетворяет политическую волю глав государств - членов ЕАЭС на дальнейшее углубление интеграции в союзе".

Михаил Мясникович напомнил, что недавно Совет ЕЭК утвердил детальный план мероприятий по реализации стратегии-2025. "Предусматривается разработка 13 международных договоров, принятие более 60 иных нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение около 25 изменений и дополнений в Договор о ЕАЭС", - сообщил он.-0-

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