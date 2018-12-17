Реальные денежные доходы белорусов в январе-октябре выросли на 8,1%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре 2018 года составили 108,1% к уровню января-октября 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 23,5%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,4%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-
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