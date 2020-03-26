Реестр исполнителей оценки размещен в свободном доступе

26 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Ассоциация оценочных организаций (АОО) разместила на своем сайте в свободном доступе электронную базу данных с информацией о членах АОО, оказывающих услуги по независимой оценке стоимости объектов гражданских прав. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Реестр исполнителей оценки ориентирован на заказчиков и пользователей оценки, которым интересны оценочные организации, не скрывающие информацию о себе и результатах своей деятельности. Информация структурирована так, чтобы заказчик и пользователь могли быстро определиться с выбором исполнителя оценки", - отметила председатель АОО Светлана Юреня.

Ресурс задумывался как дополнение существующего госреестра оценщиков. Он является инструментом продвижения деятельности членов ассоциации. "Ресурс создали штатные сотрудники АОО без привлечения дополнительного финансирования. Он содержит информацию о 19 организациях, которые давно работают на рынке, обладают крепкой командой профессиональных оценщиков и гарантируют качество услуги. Реестр продолжат наполнять информацией", - сказала Светлана Юреня.-0-