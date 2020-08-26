Регистрация географических указаний улучшит имидж региональных брендов - ГКНТ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация географических указаний улучшит имидж региональных брендов, заявили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Географическое указание содержит название населенного пункта или местности, которое можно использовать на товаре для создания у потребителей четкой ассоциации о месте производства продукции с ее особыми свойствами, качеством, репутацией или иными характеристиками. В Беларуси в настоящее время зарегистрировано всего три национальных географических указания", - отметили в ГКНТ.

В комитете подчеркнули, что, получив право пользования географическим указанием, белорусский производитель не только подтвердит оригинальность своего товара и его качество, но и поспособствует формированию положительного имиджа своего региона, города, деревни и страны в целом. "Кроме того, с учетом безвизового режима открываются дополнительные инструменты для развития туристического бизнеса с дальнейшим продвижением своего регионального бренда, раскрытием уникальности историко-культурного и духовного наследия Беларуси", - обратили внимание в ГКНТ.

Изменения в закон "О географических указаниях" вступают в силу 29 августа. С этой даты упрощаются законодательно установленные требования к географическим указаниям, конкретизируется процедура их регистрации, которую осуществляет Национальный центр интеллектуальной собственности, являющийся патентным органом.-0-