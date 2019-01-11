РЕПОРТАЖ: Как в Беларуси внедряют электронную систему учета древесины

Вопрос цифровизации лесной отрасли стал особенно актуальным в последние годы. Автоматизация планирования, учета, контроля и анализа всех процессов может значительно облегчить работу лесоводов и сделать ее более эффективной. Электронную систему учета древесины начали разрабатывать в Беларуси в 2017 году. Теперь ее макет тестируют в трех лесхозах - Гродненском, Узденском и Дрогичинском. Журналисты БЕЛТА побывали в Узденском лесхозе и узнали, как работает новая система и когда ее введут по всей стране.

"Министерство лесного хозяйства активно двигается в направлении цифровизации. Используются такие программные продукты, как АРМ-Лесопользование, ГИС-Лесные ресурсы, 1С-Предприятие. Следующий шаг - переход на электронный учет древесины. Это необходимо для того, чтобы снизить трудоемкость работ, повысить производительность труда, эффективность принятия управленческих решений и точность учета, обеспечить конкурентоспособность, сократить количество правонарушений в лесном фонде", - сказал заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

Прежде чем приступить к разработке единой системы учета, специалисты Минлесхоза отправились перенимать опыт у стран-соседей. Там уже несколько лет успешно применяются аналогичные технологии. "Мы убедились, что такие подходы вполне применимы и для нашей системы учета", - отметил замминистра.

Разработанный белорусскими специалистами макет электронной системы учета древесины уже год тестируется в трех лесхозах. Работа системы проверяется на практике, чтобы затем ее улучшить и сделать более удобной для пользователей. В этом году планируется создать усовершенствованный опытный образец. "За время тестирования системы от лесхозов поступило около 120 замечаний, пожеланий. Работникам лесхозов нередко приходится ее использовать в сложных условиях, в любую погоду - и в мороз, и в дождь, поэтому мы стремимся сократить количество необходимых действий", - отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям РУП "Белгослес" Максим Зубко.

Система позволяет контролировать путь древесного сырья на всех стадиях - от заготовки до отгрузки заказчику. Она также взаимодействует с бухгалтерскими программами. Сейчас электронная система состоит из трех мобильных и двух компьютерных приложений. "Мобильные приложения предназначены для разных видов учета. Одно из них отвечает за учет на лесосеке, второе - на промежуточном складе, третье - на этапе отгрузки потребителю. Что касается компьютерных приложений, то одно из них позволяет директору, главному лесничему и другим специалистам видеть весь процесс заготовки, не выходя из кабинета, и получать необходимые данные для анализа и принятия решений. Второе обладает исключительно администраторскими функциями, например, по включению нового пользователя в систему", - пояснил Максим Зубко.

В этом году планируется выпустить еще одно мобильное приложение - инструмент для контролирующих органов. Оно позволит в любой момент подключиться к системе и получить данные о том, законно ли перевозится древесина.

Каждый пользователь входит в систему под своим собственным логином и паролем и выполняет действия в соответствии со своими полномочиями. Данные о заготовленной древесине вносятся в систему ежедневно. Информация автоматически попадает на центральный сервер лесхоза и дает возможность анализировать количество сырья на складах, производительность лесозаготовительной техники и другие показатели.

При отгрузке древесины потребителю на термопринтере печатается чек. В этом документе есть вся информация о лесопродукции, должностном лице, которое осуществило отгрузку. Там указаны дата, время и точное место, вплоть до географических координат. Эти данные индивидуальны для каждой транспортной партии сырья. Отгрузить партию древесины будет невозможно без внесения данных в систему, что также позволит предотвратить нарушения.

Стоимость разработки единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней составит более Br1 млн. Из них уже освоены Br355 тыс. Проект финансируется за счет средств инвестиционного фонда Министерства лесного хозяйства. Специалисты убеждены, что система стоит этих затрат и ее внедрение - необходимый для развития отрасли шаг. Она станет единым государственным информационным ресурсом. Там будет собрана вся информация о местах заготовки и хранения древесины, ее количестве, перемещении и другом использовании, об организациях, которые заготавливают, вывозят и реализуют древесное сырье.

Электронная система учета древесины должна заработать по всей стране не позже 1 января 2021 года. Ею будут пользоваться не только лесхозы, но и перевозчики древесного сырья, а также все организации любой формы собственности, которые занимаются лесным хозяйством.

Валерия ГАВРИЛОВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-