РЕПОРТАЖ: От рыжего до стального - как в Беларуси зарабатывают на льне, и почему на него сумасшедший спрос

О визите главы государства на льнокомбинат в Кореличи было известно заранее. Александр Лукашенко заявил о своем намерении посетить это предприятие еще 21 августа, во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области. С этого времени и до сегодняшнего дня (20 сентября, когда визит состоялся) в ОАО "Кореличи-лен" и сам районный центр стали регулярно наведываться журналисты. Рискуя быть неоригинальными, корреспонденты БЕЛТА все же побывали на предприятии. Сконцентрироваться хотелось на экономических показателях работы комбината, но, как это часто бывает в репортерской практике, разговор вышел за границы одной темы, затронув и личные истории работников, и конфликт поколений, и спор о том, хорошо ли там, где нас нет.

Поселок Кореличи нечасто упоминается в новостях, а если и звучит, то преимущественно вместе со словом "лен". Его здесь возделывают давно, и для многих жителей райцентра это не только пафосная "политическая культура" (так часто называют лен из-за присутствия на гербе Беларуси), а проза жизни - возможность заработать, ведь других промышленных предприятий, кроме "Кореличи-лен", в райцентре нет.

В будний день в разгар трудового дня (мы приехали в поселок к 11.00 10 сентября) на улицах поселка пустынно. Зато на подъезде к Кореличам - интенсивное движение, в обоих направлениях снуют автомобили, тракторы, сельхозтехника.

К предприятию подъезжаем следом за громоздким автоприцепом, груженным рулонами льна.

Для работников льнозавода август - начало сентября - самая сложная и ответственная пора. Директор Сергей Тур на просьбу рассказать о предприятии и показать производство соглашается, но буквально поминутно отвлекается на телефонные звонки и во время экскурсии для журналистов раздает поручения сотрудникам.

К визиту главы государства он готовится не в первый раз. Президент, посещая Кореличский район в 2004 году, приезжал на предприятие, которым в то время руководил Сергей Тур. Требования и строгость оценки ему хорошо известны, поэтому подход к наведению порядка особый. Территорию предприятия инспектируют даже с воздуха. "Это по вашей инициативе?" - спрашиваю директора, когда замечаю кружащий над заводом "кукурузник". "Нет, это Иван Алейзович (Иван Жук - первый заместитель

председателя Гродненского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) проверяет, все ли в порядке. Сверху виднее", - пояснил руководитель.

На такой контроль он реагирует спокойно. Для него гораздо важнее, что в этом году предприятию есть что показать: урожай льна выдался хороший. После нескольких лет усилий, проб, ошибок и неудач удалось взять планку в 35 ц/га. "Погода очень способствовала. В период созревания чередовались дождь и солнце, в отличие от прошлого года, когда все засушило", - рассказал он.

Урожайность льнотресты в целом по Беларуси в этом году значительно выше прошлогодней - 32,8 ц/га против 26,8 ц/га (по оперативной информации Минсельхозпрода на 19 сентября). Уборка завершена еще не везде, но там, где лен уже свезен с полей, урожайность еще выше - 40,3 ц/га в Брестской области (в прошлом году - 24,9), в Гродненской - 34,9 ц/га (было 23,9 ц/га). По этим показателям Беларусь встала в один ряд с мировыми производителями льнотресты (пока речь идет только об этом сегменте, о льноволокне - позже). Для сравнения: урожайность льна в мире в среднем 36,5 ц/га. Лидирует Франция, где с гектара собирают вдвое больше, чем в Беларуси, а в соседней России, например, урожайность в 3,5 раза меньше, чем у нас (в среднем 9,4 ц/га).

МНОГОЭТАЖНЫЕ ШОХИ

"Мало того, что посеять успели, так еще и урожай выдался", - часто шутят аграрии, намекая на то, что вырастить урожай - дело сложное, но не менее трудно вовремя и без потерь его убрать. Так и со льном. Когда получаешь хотя бы общее представление о том, какой путь проходит от закладки семян и до изготовления льняной ткани, понимаешь, насколько в этом процессе много нюансов и всяческих сложностей.

"Заготовка - это сейчас для нас самое главное, - поясняет Сергей Тур, пока идем к заготовительному пункту, к которому как раз подъехал груженый МАЗ. - Еще бы 3-4 дня без дождя, чтобы убрать все сырье под шохи (крытые навесы для хранения рулонов льна. - Прим. БЕЛТА). Потом станет проще".

Наблюдаем, как водитель машины жестами показывает, сколько рулонов привез и кто их загрузил. Например, сложив руки, как колыбельку, в которой качают малыша, водители показывают, что доставленный груз следует записать за Игорем Дочкой по прозвищу Киндер. От объема проделанной работы напрямую зависит денежное вознаграждение. Торопятся все.

Разгрузка машины или трактора с несколькими десятками рулонов (каждый по 1,5 м в диаметре и весом в 300 кг, итого около 12 т) занимает не более 5 минут. Водитель погрузчика, ловко манипулируя сложными механизмами, снимает с прицепа по одному рулону. Накопив 4 штуки, поднимает их все одновременно и устанавливает ярусами в шохи. Получается до 6 "этажей".

На территории "Кореличи-Лен" четыре больших навеса для хранения льнотресты. В этом году все они заполнены сырьем.

На первый взгляд, содержимое везде одинаковое, но это не так. Оно сразу при поступлении распределяется по зонам в зависимости от качества.

Специалисты завода ездят по полям во время возделывания и уборки льна и заранее прогнозируют, какой участок даст сырье лучшего или худшего качества. Когда рулоны привозят на завод, работникам пункта приема достаточно знать, откуда они прибыли, и под них уже забронировано место в той или иной шохе.

Впрочем, так было не всегда. Сотрудники предприятия, которым сейчас по 30-40 лет, помнят, как, будучи подростками, приезжали сюда с родителями и привозили собранный самостоятельно лен. "Раньше здесь, во дворе, стояли большие транспортеры, - вспоминает Сергей Тур. - Механизации не было, никаких рулонов. На каждую семью в деревне нарезали 30-50 соток льна. Мы выходили в поле, поднимали лен, вручную вязали снопки. И каждая семья старалась сама привезти на завод и сдать, чтобы проверить, правильно ли номер льнотресты при приемке поставят. Чем выше номер, тем больше заработаешь".

Впоследствии ручной труд заменили машины. Возделыванием и уборкой льна занимается само предприятие. Его сырьевая база включает 3150 га, из которых большая часть находится в Кореличском районе, остальные — в Новогрудском и Лидском.

Техники для всех процессов - начиная от обработки почвы, посева и завершая уборкой - достаточно. Когда провели реорганизацию и сократили число льнозаводов в области с 11 до 2, в "Кореличи-лен" привезли много техники. "Белорусской практически нет. Марка может быть и белорусская, но локализация не превышает 40-45%. Закупили бельгийские машинокомплекты Depoorter, добавили отечественный двигатель и на базе Щучинского ремонтного завода собрали теребилку, - рассказывает директор, демонстрируя автопарк предприятия. - Этим теребилкам по 10 лет, вся техника не новая. Но мы за ней очень хорошо ухаживаем. После уборочной страды все дефекты устраняем".

Все же отечественные производители льноуборочных комбайнов не оставляют попыток продать предприятию свою продукцию. В день нашего визита сюда приезжали и представители НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства.

Заведующий лабораторией механизации возделывания и уборки льна Сергей Лойко описывал преимущества белорусской техники, главное из которых - соотношение доступной цены и приемлемого качества.

Пока шла бурная дискуссия об особенностях разных моделей и производителей, мы успели пообщаться с главным экспертом по качеству льна - начальником участка по заготовке и переработке тресты Лилией Чечетко.

ДЕСЯТОК ОТТЕНКОВ СЕРОГО

Демонстрируя образцы льна, она сходу предлагает почти квест - определить на ощупь, где треста из отечественных семян, а где - из импортных. Для нее - специалиста с 26-летним стажем, потомственного льновода - эта задачка проще простого. "Разве можно ошибиться! Наш лен более мягкий, эластичный, маслянистый, по качеству лучше, но после переработки дает волокна на 30% меньше, чем известный французский сорт "Ализе", - увлеченно делится знаниями специалист. - Например, из 1 т тресты белорусского сорта после переработки получается условных 100 кг волокна №12. "Ализе" с 1 т даст 200 кг волокна №11. Нам выгоднее валовый сбор, пусть и номером волокна ниже".

Однако для главного потребителя льноволокна — Оршанского льнокомбината - сырье из белорусских сортов предпочтительнее. "На импортных сортах оборудование чаще выходит из строя. Чем мягче волокно, тем легче оно для расщепления", - добавляет Лилия Чечетко. После нескольких лет экспериментов в ОАО "Кореличи-лен" все же пришли к формуле пропорционального (50/50) использования отечественных и импортных сортов.

"Ладно, с сортами не справились. Попробуйте распределить льнотресту по цвету, это легко", - предлагает Лилия Ивановна. Признаюсь, надо обладать особым зрением и художественным вкусом, чтобы отличить эти если не 50, то уже с десяток оттенков серого. "Есть 4 группы по цвету. Лучшая - 3-я и 4-я, это серый и белесо-стальной цвет. В этом году практически все сырье - как раз 3-й и 4-й группы, светло-серое, стальное. Достичь такого результата удалось не сразу. В этом заслуга наших специалистов, агрономов, конечно, очень многое зависит от погоды. Сейчас нам повезло, что периодичность дождей была хорошая. Посевы равномерно распределились, вылежка прошла удачно, а потом был период без дождей, когда мы быстренько все с полей убрали", - добавила Лилия Чечетко.

На вопрос, откуда такие познания в льноводстве, отвечает просто: все приходит с опытом. Когда она 26 лет назад пришла лаборантом на льнозавод в Кореличах, многого не знала. Но благо было с кем советоваться и уму-разуму набираться. Отец Лилии Ивановны работал здесь же главным инженером, мама - контрольным мастером по волокну. "Родители познакомились в Уваровичах Гомельской области, где работали по распределению. А в 1978 году решили на родину отца вернуться, он сам с Новогрудчины. Тем более в 1974 году в Кореличах завод построили большой, папа решил, что надо попробовать", - рассказала она. Правда, дальше династия не продолжилась. Дочь Лилии Ивановны выбрала профессию преподавателя английского языка.

"С молодежью вообще сложно, - делится наболевшим специалист. - Мы бы и рады передавать знания, было бы кому. Технологов для нашей отрасли готовят в Оршанском техникуме. К нам пришли два человека оттуда, но осталась одна, другая - в декретном отпуске. В этом году будем опять подавать заявку, чтобы к нам распределили. На предприятии 230 человек работают, но технологов не хватает. Молодежь не хочет трудиться в переработке. Стремится туда, где полегче и покруче, в отрасли, где высокая добавленная стоимость. А чтобы в льноводстве чего-то достичь и полюбить это дело, надо много ступеней пройти".

ТОЧКИ РОСТА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Тем не менее оптимизм касательно будущего льняной отрасли присутствует. В этом году работники "Кореличи-лен" трудятся с особым энтузиазмом и очень надеются, что тяжелые времена остались позади. Сейчас есть все, чтобы выйти на стабильную, безубыточную работу. Заготовлено почти 12 тыс. т сырья хорошего качества - средним номером выше единицы. Для его переработки есть бельгийская линия Depoortere по изготовлению длинного волокна и две линии машинотрепальных агрегатов российского производства для короткого.

"У нас были убытки, потому что полгода завод стоял, не было сырья из-за плохого урожая. Сейчас просматриваются перспективы. Мы заготовили урожай, к концу года, надеюсь, выйдем на безубыточную работу", - планирует Сергей Тур. По его расчетам, в этом году удастся выполнить госзаказ по поставке длинного волокна на Оршанский льнокомбинат (по короткому льноволокну его выполняли и в прошлом году, а по длинному - лишь наполовину). В счет госзаказа предприятие продаст около 80% льноволокна. Стоимость за тонну директор не называет, но расписывает ее формулу: "Примерно 54% стоимости получаем от Оршанского льнокомбината, вторую половину компенсирует государство в виде надбавки. Еще есть надбавка от области на единицу номера льноволокна. За счет всего этого должны выйти на рентабельную работу".

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так и в льноводстве: плох тот руководитель, который не мечтает продавать значительную часть продукции не по госзаказу, а на экспорт. Тем более что ситуация на мировом рынке складывается для этого очень благоприятная.

Помимо Китая, который традиционно закупал льноволокно в больших объемах (на его долю приходится 62% мирового импорта), появился второй крупный игрок - Индия. По данным различных источников, эта страна за последнее время на 40% нарастила импорт льноволокна. "Никто из них не занимается выращиванием льна, скупают готовое волокно. Им земли не хватает для продовольствия, не говоря уже про лен, - добавляет Сергей Тур. - Для Китая абсолютно неважно качество сырья, они берут рыжее волокно, которое крепче, выход дает больше. У них другая технология изготовления ткани, они хлором отбеливают до нужного цвета".

Производителей, готовых продавать нужные объемы, больше не стало, и цена на льноволокно устремилась вверх. Беларусь стабильно находится в тройке мировых лидеров по производству льноволокна вместе с Францией и Бельгией, хотя их доли на рынке и варьируются в разных источниках.

Торговать только лишь волокном Беларусь не стремится. Напротив, стоит задача развивать полный цикл производства продукции с высокой добавленной стоимостью - льняных тканей, которые затем экспортировать. Тем более что в стране есть все составляющие - предприятия по возделыванию льна, его переработке и изготовлению тканей. В этой цепочке ОАО "Кореличи-лен" - небольшое, но очень важное звено.

Обойдя всю территорию льнозавода, интересуюсь у директора, где склад готовой продукции. "А там пусто. Все в Орше. Мы ее даже не храним, ведь спрос сумасшедший! Сразу вывозим на льнокомбинат. Как говорит первый замгубернатора (тот самый Иван Алейзович, который осматривал территорию завода с воздуха), хороший склад - это пустой склад, - говорит Сергей Тур. - Из Орши звонят постоянно. Они видят по отчетам остатки длинного волокна у нас и спрашивают: "Когда отдашь?" А я отвечаю: "Как же я вам все отдам? Приедет Президент, надо же мне ему показать, какая у нас продукция".

Екатерина КРИШЕНИК,

ФОТО Рамиля Насибулина,

БЕЛТА.-0-