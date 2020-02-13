Решение по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка должно быть принято весной - Госкомимущество

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по вхождению Европейского банка реконструкции и развития в капитал Белинвестбанка должно быть принято весной 2020 года, сообщил сегодня журналистам председатель Госкомимущества Андрей Гаев на заседании коллегии комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Делается все, чтобы этой весной окончательная позиция была определена, доложена главе государства и было принято решение", - сказал Андрей Гаев.

По его словам, сейчас ведется сближение позиций для вхождения ЕБРР в капитал Белинвестбанка. "Буквально сегодня состоятся встречи с коллегами, чтобы обсуждать вопросы, связанные с возможными вариантами вхождения этого банка в уставной капитал Белинвестбанка", - добавил он.

Как пояснил Андрей Гаев, со стороны ЕБРР предполагается вхождение не более чем на 25%. "Возможно, это будет 10%, сейчас этот вопрос также проговаривается", - обратил внимание председатель Госкомимущества.

В 2015 году Европейский банк реконструкции и развития и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании касательно приватизации Белинвестбанка. В июне 2018 года правительство одобрило приватизацию Белинвестбанка с участием ЕБРР. В декабре 2019 года Госкомимущество назвало расчетную стоимость пакета акций Белинвестбанка - Br549 млн.

Белинвестбанк создан в 2001 году. Доля государственной формы собственности в уставном фонде банка составляет 99,08%.-0-