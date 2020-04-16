Решения по поддержке пострадавших от COVID-19 отраслей будут приниматься в течение года

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения по поддержке отраслей, пострадавших от ситуации с COVID-19, будут приниматься в течение всего года. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси внимательно изучают шаги, которые предпринимают другие страны, анализируют результаты и принимают соответствующие решения. "Думаю, эта работа будет продолжаться до конца года", - сказал министр.

Министерство финансов проводит мониторинг происходящего в отдельных отраслях в связи с неблагоприятной эпидситуацией. Некоторые находятся в довольно сложном положении. Минфин работает над тем, чтобы снизить негативные последствия эпидемии и помочь им.

Ведомство подготовило уже около 10 проектов решений главы государства и правительства. "Эти документы проходят согласование с государственными органами. Некоторые уже приняты и действуют", - проинформировал Максим Ермолович.

В первоочередном пакете основные усилия были направлены на то, чтобы обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения. "Теперь ведется работа по поддержке отраслей экономики, социальной защите граждан", - продолжил Максим Ермолович. В числе наиболее пострадавших отраслей туризм, транспорт и др. Предусматривается кредитная поддержка, временное снижение налоговой нагрузки и другие экономические и социальные меры.

Речь идет также о поддержке малого и среднего бизнеса. Планируются меры, которые будут способствовать исполнению предприятиями своих обязательств перед кредиторами и контрагентами, по социальной защите работников.-0-