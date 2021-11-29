Ресурсы домашнего хозяйства белоруса в III квартале составили Br1667,6 в месяц

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Располагаемые ресурсы домашнего хозяйства Беларуси в III квартале текущего года составили в среднем Br1667,6 в месяц. Это следует из данных выборочного обследования, опубликованных на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В июле-сентябре этого года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1667,6 в месяц (в II квартале было Br1610,2), в том числе в городах и поселках городского типа - Br1746,3, в сельских населенных пунктах - Br1411,7. При этом расходы в расчете на домашнее хозяйство оказались на уровне Br1587,5 в месяц, из которых Br1181,9 (74,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств траты на питание составили 39,2%, на покупку непродовольственных товаров - 34,8%, на оплату услуг - 23,6%. В рационе преобладают молоко, молочные продукты и яйца.

Располагаемыми ресурсами считаются денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - это расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В их состав не включаются налоги, материальная помощь и другие траты, не связанные с потреблением, а также все расходы на производство сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и в целях накопления (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

При этом у 4% населения страны среднедушевые располагаемые ресурсы в третьем квартале этого года ниже бюджета прожиточного минимума (с 1 августа по 31 октября 1 БПМ составлял Br283,46).

Среднедушевые располагаемые ресурсы - это объем средств, которыми располагало домашнее хозяйство для обеспечения всех своих расходов и сбережений за отчетный период в расчете на члена домашнего хозяйства.

У 17,5% жителей этот показатель превышает Br1 тыс., у 54,8% составляет от Br500 до Br1 тыс. Всего в Беларуси 1,6% домохозяйств располагали в третьем квартале менее чем Br250 в месяц на человека.

Малообеспеченных граждан больше всего в Могилевской области - 4% населения региона. В Брестской области - 3,8%, Гомельской - 3,7%, Витебской - 3,6%, Гродненской и Минской - по 2%. Меньше всего в столице - 0,8%.

Примечательно, что среди домохозяйств без детей к малообеспеченным относится 1,1%, состоящих из одного человека - 0,7%, с детьми - 6,7%.-0-