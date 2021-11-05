5 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Резидент "Великого камня" разработал препарат для профилактики и лечения последствий COVID-19. Об этом сказала замминистра экономики Анжелика Никитина на брифинге, посвященном развитию традиционной китайской медицины в индустриальном парке "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Весной в индустриальный парк пришел новый резидент "Новоэра Биотех" с интересным производственным проектом - создание медпрепаратов для лечения коронавируса и Евразийского центра традиционной китайской медицины для культурного обмена, диагностики и лечения. И уже сегодня есть результат - капсулы "Цинъи", предназначенные для профилактики и лечения последствий COVID-19. Это плод совместных усилий китайских и белорусских специалистов, успешного сплава традиций и современности, опыта и инноваций", - подчеркнула Анжелика Никитина.

В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, замредседателя Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Жэнь Хунбинь, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, директор Института культуры и экономики Цзиньтай Цай Чуаньцин, представители руководства г.Циндао провинции Шаньдунь, индустриального парка "Великий камень", крупнейших китайских корпораций.-0-