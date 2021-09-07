Резидент "Великого камня" заинтересован в коммерциализации научно-технических разработок

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Анжелика Никитина и генеральный директор ООО "Китайско-белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок" (ООО "КБВАЦИР") Ли Пин обсудили инициативы по коммерциализации научно-технических разработок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Участники обсудили направления развития сотрудничества Беларуси с ООО "КБВАЦИР". Китайская сторона выразила заинтересованность в реализации ряда инициатив на территории страны по коммерциализации научно-технических разработок, а также предложила проработать возможность создания демонстрационных зон инноваций и предпринимательства", - рассказали в пресс-службе.

ООО "КБВАЦИР" зарегистрировано в качестве резидента индустриального парка "Великий камень" 21 декабря 2018 года с проектом по созданию Китайско-белорусского высокотехнологичного аэрокосмического центра исследований и разработок. Инициатор создания резидента - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).-0-