Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер - Минэнерго

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция Европарламента по Белорусской АЭС носит сугубо политизированный характер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси

"Не имея убедительных аргументов, даже не дождавшись предварительного отчета европейских экспертов ENSREG, которые на днях посетили станцию в рамках партнерского обзора и работе которых Еврокомиссия уделяет так много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам "объективности и непредвзятости", принял откровенно политизированное решение", - заявили в пресс-службе.

"Это наглядный пример применения двойных стандартов, далеких от объективной оценки и реального положения дел. Такой подход вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС", - полагают в Минэнерго.

В пресс-службе обратили внимание, что, несмотря на неоднократные попытки литовских и других европейских политиков продемонстрировать "неготовность Беларуси идти на диалог по вопросам безопасности БелАЭС", страна поступательно продолжает системную работу с ведущими международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности, в том числе с ENSREG. "В рамках партнерского обзора представители этой организации посетили площадку атомной станции 9-10 февраля и на месте ознакомились, как реализуются мероприятия Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС: посетили все интересующие объекты станции, изучили соответствующие материалы, получили ответы на поставленные вопросы. Как отметили сами эксперты, белорусская сторона максимально содействовала их работе на БелАЭС, все задачи в рамках визита экспертной группы на станцию были выполнены", - напомнили в пресс-службе.-0-