16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты переписи населения 2019 года позволят рационально планировать расходы местных бюджетов, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

На основе полученной информации будут строиться все прогнозы развития - от социально-экономического, демографического и заканчивая формированием бюджетов в конкретных регионах, районах. "От этого зависит, сколько будет построено школ, где будут построены больницы, где пройдут новые маршруты транспорта. На все эти вопросы дает ответы перепись населения", - сказала Инна Медведева.

По ее словам, по итогам переписи удастся не только ответить на вопрос о численности населения страны, но и получить все характеристики домохозяйств: демографические, образовательные, миграционные. Есть вопросы о занятости, источниках доходов, дополнительном образовании. Новшеством предстоящей переписи станут вопросы, касающиеся сельскохозяйственной деятельности.

В ходе основного этапа переписи можно будет выбрать способ участия в ней. Респондентам предоставят возможность пройти перепись путем самостоятельного заполнения переписных листов в интернете. Постоянно будут работать стационарные участки, куда человек сможет прийти в любое удобное для него время. "После того как пройдет интернет-перепись, мы актуализируем нашу базу данных, и переписчики придут только к тем, кто не переписался к этому моменту", - отметила председатель Национального статистического комитета.

В ноябре этого года прошел первый этап переписи. Регистраторы обследовали все строения, как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилые строения, занятые организациями.

Главой государства была поставлена задача максимально минимизировать затраты на проведение переписи, но вместе с тем провести ее на высоком международном уровне, добавила Инна Медведева. В качестве переписчиков было предложено приглашать не временный персонал, а работников жилищно-коммунального хозяйства. "Они очень качественно отработали. Плюс они знали свои участки, знали дома. Для нас это было действительно большое подспорье, они внесли большую лепту, чтобы качественно провести следующий этап переписи", - заключила председатель Национального статистического комитета.-0-