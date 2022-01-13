"Росатом": атомная отрасль способна выступить локомотивом для развития экономики

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атомная отрасль способна выступить локомотивом для развития экономики, заявил заместитель директора регионального центра госкорпорации "Росатом" по Восточной Европе Владимир Горн во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Атомная энергетика становится основным элементом энергетической безопасности, снижая зависимость от угольных и газовых источников. Атомная отрасль способна выступить локомотивом для развития экономики. Она обеспечивает ресурс развития для машиностроения, металлургии, строительного комплекса и других отраслей промышленности. В среднем одно рабочее место при сооружении атомной станции создает более десяти рабочих мест в смежных отраслях. Развитие атомной энергетики способствует росту научных исследований и объемов экспорта высокотехнологичной продукции", - сказал Владимир Горн.

Он также отметил, что развитие данной отрасли способствует снижению парникового эффекта. "В современном мире государства и представители бизнеса обязаны задумываться о будущем планеты. В первую очередь о глобальном потеплении, темпы которого ускоряются из-за миллиардов тонн углекислого газа, ежегодно выбрасываемого в атмосферу. Прогнозируется, что к 2030 году объем выделяемого углекислого газа превысит 34 млрд т в год. Снизить выбросы поможет развитие атомной энергетики. Все больше стран понимают необходимость перехода на атомные источники энергии и планируют строительство атомных станций. Беларусь также пошла этим путем. Построив собственную атомную станцию, страна получила доступ к источнику чистой энергии, который улучшит экологическую обстановку в стране за счет снижения выбросов парниковых газов более чем на 7 млн т в год. И это сделает реальным выполнение обязательств Беларуси в рамках Парижского соглашения по климату", - подчеркнул представитель "Росатома".

По его словам, благодаря этим факторам по всему миру наблюдается ренессанс атомной энергетики. Госкорпорация "Росатом" активно включена в этот процесс и осуществляет масштабную программу сооружения АЭС в разных странах от Европы до Азии, в том числе в Беларуси. Портфель зарубежных заказов включает 35 блоков на разных стадиях реализации. Среди них проекты в Турции, Венгрии, Китае. Также в этом году "Росатом" приступил к сооружению здания исследовательского реактора в Боливии, который станет ключевым элементом Центра ядерных исследований и технологий. "Центр уникален для атомной отрасли: он расположен на высоте 4 тыс. м над уровнем моря и является самым высотным атомным объектом в мире. Его строительство внесет огромный вклад в развитие науки, медицины, сельского хозяйства и образования в Боливии", - добавил Владимир Горн.

В будущем Россия и Беларусь также могут реализовать проекты в сфере инновационных ядерных научных разработок. "Росатом" обсуждает с Национальной академией наук Беларуси строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны". Такой реактор позволит обеспечить надежное развитие атомной энергетики, включая научное сопровождение Белорусской АЭС, и поможет Беларуси развивать компетенции в области использования атомной энергии, убежден представитель "Росатома".-0-