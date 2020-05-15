"Роснефть" заключила договоры на поставку в Беларусь до конца года до 9 млн т нефти

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская компания "Роснефть" заключила договоры на поставку в Беларусь до конца 2020 года до 9 млн т нефти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"В рамках развития сотрудничества с Республикой Беларусь компания заключила договоры с ОАО "Нафтан", ЗАО "БНК" и ОАО "Мозырский НПЗ" на поставку нефти общим объемом до 9 млн т с апреля по декабрь 2020 года", - сообщила "Роснефть".

Заключение контрактов с "Роснефтью" возобновилось в апреле после перерыва в поставках крупных нефтяных компаний с 1 января. Тогда Беларусь посчитала нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В апреле поставки от крупных НК возобновлены. Как пояснял премьер-министр Беларуси Сергей Румас, часть премии российским компаниям компенсируют с помощью межбюджетных расчетов, то есть за счет правительства РФ.

Как сообщал "Белнефтехим", в мае Беларусь планирует получить из РФ 1,13 млн т нефти. Продолжаются альтернативные поставки: в мае в порт Клайпеды прибыл танкер с 87 тыс. т саудовской нефти от Saudi Aramco для переработки на "Нафтане".-0-

Договоры с "Роснефтью" устанавливают индикативный баланс поставок, конкретные объемы определяются ежемесячно - "Белнефтехим" Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко напомнил, что индикативный баланс поставок нефти на 2020 год - это 24 млн т. В развитие этой договоренности подписываются договоры с отдельными компаниями, в том числе с "Роснефтью".