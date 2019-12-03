Россельхознадзор отменил ограничения на поставки молока с 32 предприятий Беларуси

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России отменила ограничения на поставки молока с 32 предприятий Беларуси. Такая информация размещена на сайте ведомства.

"Россельхознадзор после проведенной работы с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси отменяет с 4 декабря ограничения на поставки в Россию молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий", - говорится в сообщении.

При этом в российском ведомстве отметили, что работа с белорусской ветеринарной службой по снятию ограничительных мер на поставки продукции животного происхождения из Беларуси в Россию продолжится.-0-