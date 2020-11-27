Россельхознадзор снимает ограничения на поставки белорусской продукции с 10 предприятий

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт договорились об отмене временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов молочной продукции белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Ограничения снимаются с 27 ноября с производственных филиалов ОАО "Савушкин продукт" в Березе и Иваново, Слуцкого сыродельного комбината и ОАО "Беллакт".
Также с 30 ноября разрешается ввоз в Россию продукции с ОАО "Полоцкий молочный комбинат" (цельномолочной продукции, сухой молочной продукции, масла, творога и творожной продукции, сыра), ОАО "Пружанский молочный комбинат" (сухой молочной продукции), ОАО "Лунинецкий молочный завод" (масла и сухой молочной продукции), "1-й Минской птицефабрики" (пищевой яичной продукции, мяса птицы и субпродуктов), СЗАО "Агрокомбинат "Колос" (мяса птицы и ее субпродуктов, готовых мясных изделий и консервно-паштетной продукции из птицы), ИООО "Беловежские деликатесы" (готовых мясных изделий и полуфабрикатов из свинины).-0-