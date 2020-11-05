Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции с трех белорусских предприятий

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ отменяет с 9 ноября временные ограничения на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с трех белорусских предприятий. Такое решение принято по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Беларуси Александром Субботиным в формате телеконференции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

Речь идет об ОАО "Слонимский мясокомбинат" (разрешаются поставки конины, бескостной говядины и готовой мясной продукции), ОАО "Волковысский мясокомбинат" (бескостная говядина и готовая мясная продукция) и ОАО "Молочный мир" (цельномолочная продукция, сухая молочная продукция и масло из коровьего молока). Продукцию этих предприятий будут ввозить в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.

Александр Субботин и Сергей Данкверт во время переговоров обсудили и другие вопросы, в том числе связанные с поставками белорусской продукции на российский рынок.-0-