Россельхознадзор снял ограничения на поставки говядины с белорусского предприятия

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Новости темы "Поставки белорусского продовольствия в Россию"
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отменила введенные ранее ограничения на поставки в Россию говядины с белорусского предприятия ООО "Мясной двор "Тарасово". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должна быть произведена с 5 февраля 2020 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Решение принято на основании ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-