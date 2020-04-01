Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции предприятия "Данон Пружаны"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 апреля отменила введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции СООО "Данон Пружаны". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

На данном предприятии производят готовую молочную и молокосодержащую продукцию.-0-