Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции предприятия "Данон Пружаны"

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Новости темы "Поставки белорусского продовольствия в Россию"
"Видимо, перца в колбасу пересыпали" - Лукашенко пошутил о причинах проблем с поставкой белорусских продуктов в Россию
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 апреля отменила введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции СООО "Данон Пружаны". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
На данном предприятии производят готовую молочную и молокосодержащую продукцию.-0-