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18 июня 2021, 17:46

Россельхознадзор снял ограничения на поставки с мясоперерабатывающего комплекса "Беларуськалия"

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 19 июня отменяет введенные ранее временные ограничения на поставки продукции с мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Беларуськалий", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

Продукция предприятия, поставляемая в Россию, должна быть произведена с 19 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Решение принято по результатам анализа предоставленных материалов, а также гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.-0-

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