Россельхознадзор снял ограничения на поставки сырных полуфабрикатов Рогачевского МКК

На Рогачевском МКК. Фото из архива
Новости темы "Поставки белорусского продовольствия в Россию"
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 4 декабря отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сырных полуфабрикатов ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть произведена с 4 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Такое решение принято на основании ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-