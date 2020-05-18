Россия гармонизировала требования к перевозке товаров с нормами ЕАЭС

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия отменила требования о раздельной транспортировке продовольственных пищевых продуктов и непродовольственных товаров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегама Варданяна.

"Ранее в ходе мониторинга ситуации на внутреннем рынке стран ЕАЭС Департамент функционирования внутренних рынков ЕЭК выявил, что российская сторона предъявляет дополнительные требования к перевозке пищевой продукции, которая является объектом регулирования технического регламента союза "О безопасности пищевой продукции", - отметили в ЕЭК. - Согласно союзному техрегламенту перевозка различных групп товаров одновременно допускается. Однако необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции".

В связи с этим были проведены советующие консультации с представителями ведомств, участвующих в регулировании процесса такой транспортировки. "Теперь российские санитарные правила гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.-0-