Россия лидирует по объемам биржевого товарооборота с Беларусью

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 29 сентября 2021
Минск Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:05 В Италии создали передвижной робот-рюкзак Технологии
12:00 Застройщики теперь могут возводить инженерную и транспортную инфраструктуру за собственные средства Общество
11:59 Побег из Руклы. Почему мигранты боятся жить в Литве В мире
11:57 Процесс цифрового технического регулирования в ЕАЭС планируется запустить до 2023 года Экономика
11:55 Заморозки ожидаются ночью 30 сентября в Беларуси Общество
11:55 Судебные эксперты помогли установить подозреваемого в кражах в Круглянском районе Происшествия
11:54 В России за сутки выявили 22 430 случаев заражения COVID-19 В мире
11:53 Вынесен на обсуждение проект по обеспечению стран ЕАЭС стратегически важными лекарствами Экономика
11:53 Более 20 сотрудниц полиции пострадали на марше феминисток в Мехико В мире
11:49 "Безнаказанным это не останется". Эйсмонт о реакции Лукашенко на трагедию с сотрудником КГБ Президент
11:44 Более 50 человек и 17 единиц техники участвовали в ликвидации пожара на "Нафтане" Происшествия
11:38 Спасатели Гомельской области четыре раза за сутки привлекались к поискам потерявшихся в лесу Происшествия
11:37 ЕЭК констатировала рост доли несырьевых неэнергетических товаров в торговле стран ЕАЭС Экономика
11:33 Главный госсанврач о СOVID-19, качестве воды и подготовке специалистов Общество
11:29 Доход в бюджет Витебской области за 6 месяцев составил более Br820 млн Регионы
11:24 Минобороны: российские участники учения "Запад-2021" вернулись к местам дислокации в РФ Общество
11:24 В Гомеле в ДТП погиб мотоциклист Происшествия
11:24 ФОТОФАКТ: Два новых тира открылись в Витебском училище олимпийского резерва Спорт
11:23 В Светлогорске правоохранители спасли мужчину от суицида Происшествия
11:20 ЕЭК: восстановить пассажирское сообщение в ЕАЭС на доковидном уровне - один из приоритетов Общество
11:19 В Швеции сняли большую часть ковидных ограничений В мире
11:19 ЕЭК: создание в ЕАЭС общих рынков нефти и газа повысит доступность энергоресурсов Экономика
11:18 Цена газа в Европе превысила $1040 за 1 тыс.куб.м В мире
11:17 ЕЭК согласовывает ответные меры стран ЕАЭС на санкции Запада, их представят на саммите глав государств Экономика
11:15 Активисты Grupa Granica предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы на польской границе Общество
11:14 До конца года запланированы две встречи президентов ЕАЭС, одна из них пройдет в Минске Экономика
11:12 Совет ЕЭК рассмотрит расширение функционала приложения "Путешествую без COVID-19" Экономика
11:01 ГПК о гибели сотрудника КГБ: пограничники отдают дань уважения самоотверженности и мужеству офицера Общество
10:58 За сутки в Витебской области заблудились 7 человек, поиски одного продолжаются Происшествия
10:52 ГПК: литовские силовики выкинули беженца с травмой ноги на линию границы Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
29 сентября 2021, 09:55

Россия лидирует по объемам биржевого товарооборота с Беларусью

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия лидирует по объемам биржевого товарооборота с Беларусью. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский во время панельной дискуссии "Беларусь - Россия: интеграция и новые горизонты производственной кооперации и импортозамещения", организованной на Белорусском промышленном-инновационном форуме, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам января - августа текущего года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в полтора раза и достиг $375 млн. Это больше, чем с какой-либо другой из 68 стран, представленных на нашей площадке. В структуре импортных сделок преобладали черные и цветные металлы, уголь, кокс и кабельно-проводниковая продукция, в то время как на экспорт поставлялись белорусские стройматериалы, молочная продукция, рапсовое масло и кожа "вет-блю". При этом Российская Федерация также занимает первое место по количеству аккредитованных компаний-нерезидентов. Сейчас у нас работают свыше 2,6 тыс. российских участников, то есть более половины всех зарубежных клиентов биржи. На мой взгляд, это наглядно демонстрирует уровень нашего сотрудничества в области биржевой торговли", - сказал Александр Осмоловский.

Отдельное внимание руководитель БУТБ уделил такому перспективному направлению, как транзитные сделки. По его мнению, использование биржевой площадки как трамплина для выхода на рынки третьих стран будет способствовать росту популярности биржевой торговли среди представителей российского бизнеса.

"За восемь месяцев 2021 года сумма транзитных сделок, совершенных участниками торгов из Российской Федерации, составила $5,5 млн. В основном это были поставки продукции деревообработки, нефтехимии, строительной отрасли, а также оборудования и механизмов. При этом наиболее востребованной у российских компаний была площадка промышленных и потребительских товаров, функционирующая по принципу электронного маркетплейса для B2B-сегмента. С ее помощью российские экспортеры успешно реализуют свою продукцию в Латвию, Литву, Польшу и Эстонию", - сообщил председатель правления БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь биржа Россия товарооборот
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Процесс цифрового технического регулирования в ЕАЭС планируется запустить до 2023 года
Фото из архива Вынесен на обсуждение проект по обеспечению стран ЕАЭС стратегически важными лекарствами
Ия Малкина. Фото из facebook-аккаунта ЕЭК констатировала рост доли несырьевых неэнергетических товаров в торговле стран ЕАЭС
Фото из архива ЕЭК: создание в ЕАЭС общих рынков нефти и газа повысит доступность энергоресурсов
Фото ЕЭК ЕЭК согласовывает ответные меры стран ЕАЭС на санкции Запада, их представят на саммите глав государств
Фото из архива До конца года запланированы две встречи президентов ЕАЭС, одна из них пройдет в Минске
Главное
Лукашенко: есть вариант проекта нового Основного закона
"Безнаказанным это не останется". Эйсмонт о реакции Лукашенко на трагедию с сотрудником КГБ
Главный госсанврач о СOVID-19, качестве воды и подготовке специалистов
Заказать и получить карточку Беларусбанка можно не выходя из дома
Топ-новости
Гайдукевич: западные центры после неудавшейся попытки госпереворота делают ставку на терроризм
ЕЭК согласовывает ответные меры стран ЕАЭС на санкции Запада, их представят на саммите глав государств
Дом "Киото" встречает новоселов! Первые жильцы уже получили ключи от своих квартир!
Заморозки ожидаются ночью 30 сентября в Беларуси
Застройщики теперь могут возводить инженерную и транспортную инфраструктуру за собственные средства
ГПК: литовские силовики выкинули беженца с травмой ноги на линию границы
ФОТОФАКТ: К зданию КГБ в Минске люди продолжают нести цветы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
"Нафтан" продолжает работу в штатном режиме
Пресс-конференция о наведении порядка и благоустройстве территорий пройдет в БЕЛТА 30 сентября
Россия лидирует по объемам биржевого товарооборота с Беларусью
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
В Светлогорске правоохранители спасли мужчину от суицида
Пархамович: к концу пятилетки треть вводимого в стране жилья составят электродома
ГПК: Польша и Литва частично выполняют договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию
Кочанова о работе над поправками в Конституцию: разговор о будущем страны не может быть быстрым и легким
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Беларусь на площадке ООН в Нью-Йорке Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.