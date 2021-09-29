29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия лидирует по объемам биржевого товарооборота с Беларусью. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский во время панельной дискуссии "Беларусь - Россия: интеграция и новые горизонты производственной кооперации и импортозамещения", организованной на Белорусском промышленном-инновационном форуме, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По итогам января - августа текущего года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в полтора раза и достиг $375 млн. Это больше, чем с какой-либо другой из 68 стран, представленных на нашей площадке. В структуре импортных сделок преобладали черные и цветные металлы, уголь, кокс и кабельно-проводниковая продукция, в то время как на экспорт поставлялись белорусские стройматериалы, молочная продукция, рапсовое масло и кожа "вет-блю". При этом Российская Федерация также занимает первое место по количеству аккредитованных компаний-нерезидентов. Сейчас у нас работают свыше 2,6 тыс. российских участников, то есть более половины всех зарубежных клиентов биржи. На мой взгляд, это наглядно демонстрирует уровень нашего сотрудничества в области биржевой торговли", - сказал Александр Осмоловский.

Отдельное внимание руководитель БУТБ уделил такому перспективному направлению, как транзитные сделки. По его мнению, использование биржевой площадки как трамплина для выхода на рынки третьих стран будет способствовать росту популярности биржевой торговли среди представителей российского бизнеса.

"За восемь месяцев 2021 года сумма транзитных сделок, совершенных участниками торгов из Российской Федерации, составила $5,5 млн. В основном это были поставки продукции деревообработки, нефтехимии, строительной отрасли, а также оборудования и механизмов. При этом наиболее востребованной у российских компаний была площадка промышленных и потребительских товаров, функционирующая по принципу электронного маркетплейса для B2B-сегмента. С ее помощью российские экспортеры успешно реализуют свою продукцию в Латвию, Литву, Польшу и Эстонию", - сообщил председатель правления БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-