Россия предлагает Беларуси создавать совместные предприятия в сфере космических технологий

21 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Россия предлагает Беларуси создавать совместные предприятия и интегрированные структуры для освоения космических технологий. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы начинаем масштабное сотрудничество. Раньше, если вы помните, шли переговоры о покупке каких-то белорусских предприятий российскими интегрированными структурами. Я считаю, что это не совсем верный путь. Потому что мы упираемся в оценку стоимости, начинаются споры, и в итоге все уходит в песок, - сказал он. - Сейчас мы говорим не о покупке друг у друга каких-то активов, а о сложении этих активов в рамках совместных предприятий и интегрированных структур. Это путь, который мне импонирует и поддержан сегодня главой белорусского государства".

Дмитрий Рогозин считает перспективным создание подобных совместных предприятий с привлечением с белорусской стороны ОАО "Пеленг", "Интеграл" и ряда дизайнерских бюро, которые занимаются проектированием в микроэлектронике.

"Беларусь - это очень близкий в деловом отношении для космической промышленности России партнер. Здесь есть, прежде всего, "Пеленг", который создает уникальную целевую аппаратуру для ряда космических аппаратов России, например, для "Канопуса", чтобы выявлять очаги пожаров, несмотря на сильную задымленность, - рассказал руководитель "Роскосмоса". - Белорусско-российское сотрудничество в этом плане (и Александр Григорьевич подтвердил волю белорусского государства к тому, чтобы работать теснее) позволит создать серию аппаратов группировки дистанционного зондирования Земли с использованием белорусской оптической аппаратуры, которая уже показала свои технические характеристики мирового уровня".

Руководитель "Роскосмоса" видит возможность для выхода на рынок с совместной продукцией, например, российского ВНИИЭМ и белорусского "Пеленга". "Они могли бы сложить более мощную фирму, которая на европейском, мировом рынке могла бы представлять по сути уникальную спутниковую платформу дистанционного зондирования Земли. А в перспективе - сделать бесшовную карту Беларуси, России, стран СНГ с высоким разрешением, обновляемую каждые полтора часа, - предположил он. - Для этого потребуется создать мощный вычислительный центр, умную машину, куда будет стекать информация с орбитальной группировки, но это уже второй шаг. Мы этим только начинаем заниматься".

Он также подчеркнул большую заслугу Беларуси в том, что страна смогла сохранить с советских времен и значительно развить "Интеграл". "Мы знаем, что сегодня изощренные санкции Запада в отношении и России, и Беларуси касаются и микроэлектроники. Беларуси удалось за последние годы сделать огромный шаг вперед в создании дизайн-бюро, развития ИТ-технологий, с точки зрения проектирования электронной компонентной базы, причем космического назначения", - добавил Дмитрий Рогозин. За время пребывания в Минске он планирует встретиться с представителями дизайн-бюро и провести переговоры. "Мы глубже изучим возможности совместной работы. Прежде всего это обеспечение белорусских дизайн-бюро заказами (со стороны России. - Прим. БЕЛТА) на проектирование микроэлектроники космического назначения", - пояснил он.

По словам Дмитрия Рогозина, во время встречи с Президентом Беларуси достигнута договоренность об активизации сотрудничества. "Сейчас мы говорим о самом главном - создать стабильные партнерские отношения между тем, кто производит целевую аппаратуру, и тем, кто формирует космическую платформу и отвечает за запуск на расчетную орбиту космического аппарата. Для Беларуси это хорошее, мощное подспорье для развития экономики, а для "Роскосмоса" - снятие излишних административных барьеров, которые обычно присутствуют в отношениях с белорусскими предприятиями. Сейчас мы выйдем на прямые отношения", - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Переговоры о возможности интеграции ОАО "Пеленг" с "Роскосмосом" велись продолжительное время. В 2014 году страны согласовали рыночную стоимость 100% акций ОАО "Пеленг" в размере $590 млн. Однако договоренности по другим существенным условиям интеграции достичь так и не удалось. Российская сторона не выполнила основное обязательство в части подготовки и представления предложений по участию ОАО "Пеленг" в развитии научно-производственного потенциала космической отрасли России, в реализации проектов разработки и создания космической техники по действующим и разрабатываемым программам. С середины 2015 года реализация проекта по интеграции ОАО "Пеленг" с "Роскосмосом" фактически приостановлена.-0-