Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" совместные проекты в космической сфере

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в космической сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства предложил рассмотреть различные направления белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ. "У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса - один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в Беларуси стараются развивать сферу высоких технологий по всем направлениям, по многим из них Россия занимает лидирующие позиции в мире. "Ставка на развитие высоких технологий в Беларуси - приоритет номер один, поскольку мы не избалованы природными ресурсами. Беларусь всегда зарабатывала за счет мозгов и рук людей, их компетенций, квалификации. Космос - это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, народа", - добавил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, у Беларуси и России сложилась хорошая основа для сотрудничества в этой сфере. Он заявил, что белорусская сторона готова обсудить любые предложения российских партнеров.

Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин также считает, что сотрудничество между странами в космической сфере развивается очень успешно. "Мы тесно взаимодействуем с Академией наук Республики Беларусь, с предприятиями, - сказал он. - С точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, у белорусских предприятий есть огромный потенциал в сотрудничестве с нашими".

Во время встречи глава "Роскосмоса" вручил Александру Лукашенко небольшой сувенир - перчатку космонавта, недавно побывавшего в космосе. "Потом по секрету скажу, какого космонавта, чтобы другие не ревновали", - добавил Дмитрий Рогозин.

"Это у меня первый такой легендарный подарок", - поблагодарил глава государства.

Основной комплекс работ в космической отрасли Беларуси обеспечивают более 20 научных и производственных организаций. В июле 2012 года на орбиту был выведен белорусский спутник, который вошел в состав Белоруской космической системы дистанционного зондирования Земли.

Белорусский космический аппарат и аналогичный российский спутник "Канопус-В" №1 составляют совместную орбитальную группировку. Национальная академия наук Беларуси и "Роскосмос" договорились расширить ее возможности за счет ресурса других российских спутников серий "Канопус-В" и "Канопус-В-ИК".

В 2018 году страны начали проектировать совместную космическую систему, в составе которой предполагается создать российско-белорусский космический аппарат. Заказчиками проекта стали Национальная академия наук Беларуси и "Роскосмос", головным разработчиком - российская корпорация "ВНИИЭМ". Целевую аппаратуру должно разработать белорусское предприятие "Пеленг" с участием "Интеграла". Характеристики российско-белорусского космического аппарата соответствуют лучшим мировым аналогам, поэтому его реализация может иметь высокий коммерческий успех.

Эти и другие вопросы будут обсуждены на первом заседании Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ, которое пройдет в Национальной академии наук Беларуси 22-23 января. В нем примут участие делегации стран СНГ, руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии.

В повестке дня - избрание председателя Межгосударственного совета по космосу, обсуждение перспективных направлений сотрудничества в области космической деятельности.

Совет создан для координации действий по реализации Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств - участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 2 ноября 2018 года в Казахстане.-0-