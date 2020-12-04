Россия продлит порядок допуска промпродукции стран ЕАЭС к госзакупкам до 1 июля 2021 года

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия продлит действующий в 2020 году порядок допуска промышленной продукции стран Евразийского экономического союза к участию в государственных закупках до 1 июля 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося сегодня заседания Евразийского межправительственного совета.

ЕЭК совместно с государствами ЕАЭС разработала правила определения страны происхождения отдельных товаров для целей государственных закупок, которые утверждены Советом ЕЭК 23 ноября. Об этом межправсовету доложил сегодня член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев. "Цель документа - обеспечить равный доступ к госзакупкам в ЕАЭС поставщикам из всех стран союза, - подчеркнули в пресс-службе. - Принятие правил позволяет сформировать стимулы для промышленной кооперации в рамках ЕАЭС, повышения уровня локализации производств, привлечения инвестиций. Правилами предусматривается ведение комиссией евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС. Включение в него будет осуществляться на основании актов экспертизы, выдаваемых национальными уполномоченными органами или организациями стран союза".

Документ содержит перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товары считаются происходящими из государств - членов ЕАЭС. "Эти требования будут распространяться на 255 видов товаров по ряду отраслей промышленности, в числе которых станкостроение, энергетическое и специальное машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность, легкая промышленность, производство компрессорного и холодильного оборудования, мебельная и деревообрабатывающая промышленность, химическая и нефтегазохимическая промышленность", - уточнили в ЕЭК.

"По итогам рассмотрения этого вопроса на межправсовете для сохранения доступа товаров государств-членов к российским госзакупкам Российская Федерация продлит действующий в 2020 году порядок допуска промышленной продукции стран союза к участию в госзакупках до 1 июля 2021 года", - подчеркнули в ЕЭК.

"С принятием правил деятельность по определению необходимого уровня производственных и технологических операций по отдельным видам продукции для целей госзакупок будет продолжена. По предложениям государств и бизнеса перечень соответствующих товаров в дальнейшем будет актуализироваться. Комиссия выразила заинтересованность в учете мнений всех участников на основе открытости и прозрачности деятельности по формированию перечня", - добавили в пресс-службе.-0-