Россия прорабатывает возможность производства у себя самосвалов БЕЛАЗ

28 сентября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Прорабатывается возможность производства самосвалов БЕЛАЗ на территории Российской Федерации. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на VII Форуме регионов Беларуси и России во время секции "Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время форума

"Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БЕЛАЗ в РФ. Мы взяли это в активную проработку. Думаю, что такой проект также может быть реализован на территории Российской Федерации", - сказал Виктор Евтухов.

По инициативе белорусской стороны обсуждается проект по производству дорожно-строительной техники в Брянске. Сейчас стороны определяют номенклатуру необходимой продукции.

Свежим примером производственной кооперации Виктор Евтухов назвал создание предприятия по производству технического углерода в свободной экономической зоне "Могилев". Инвестпроект реализует "Омск Карбон Групп", российские инвестиции составляют около 150 млн евро. "В связи с пандемией старт проекта немного сдвинулся, но, по нашим оценкам, ввод в эксплуатацию произойдет в октябре-ноябре этого года", - отметил замминистра.-0-

Фото Рамиля Насибулина