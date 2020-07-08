Россия снимает ограничения на поставки блочной говядины с 7 белорусских предприятий

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин провел переговоры с Министерством сельского хозяйства России и Россельхознадзором, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

По итогам переговоров было принято решение об отмене с 9 июля 2020 года временных ограничений на поставки в Россию блочного мяса говядины ООО "Акдимол", Поставского, Могилевского, Березовского, Слуцкого, Бобруйского, Ошмянского мясокомбинатов с последующей возможностью снятия ограничений на поставки охлажденного мяса (туши, полутуши).-0-