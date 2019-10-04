Россия устранила препятствие для производителей цемента из стран ЕАЭС

4 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия устранила препятствие для производителей цемента из стран Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Приказом Росстандарта внесены изменения в российский стандарт "Оценка соответствия. Правила сертификации цементов". "Производителям цемента из других стран ЕАЭС больше не надо учреждать юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством России, при проведении работ по сертификации цемента, который применяется в строительстве, - пояснили в ЕЭК. - Производители этого строительного материала из других государств-членов ЕАЭС также могут напрямую обращаться в органы по сертификации России в качестве заявителей для получения сертификатов соответствия на эту продукцию".

В ЕЭК отметили, что теперь есть предпосылки для создания в Евразийском экономическом союзе общего рынка цемента. В пресс-службе напомнили, что в мае текущего года в штаб-квартире ЕЭК под руководством председателя Коллегии комиссии Тиграна Саркисяна прошло совещание по формированию в ЕАЭС общего рынка цемента. В мероприятии приняли участие член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, руководители уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере технического регулирования и строительства. По результатам совещания были намечены конкретные шаги для начала работ по формированию общего рынка цемента, которые позволят производителям государств ЕАЭС беспрепятственно осуществлять взаимные поставки цемента.

"В рамках обеспечения свободного обращения цемента разрабатывается проект межгосударственного стандарта "Оценка соответствия. Правила сертификации цементов", - добавили в ЕЭК.

Страны ЕАЭС являются крупными производителями и потребителями цемента. По данным ЕЭК, объем экспорта цемента Казахстана в страны ЕАЭС в 2018 году составил $32 млн, Беларуси - $57,1 млн, России - $153,1 млн.-0-