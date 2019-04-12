Россия устранила препятствие для участия стран ЕАЭС в госзакупках программного обеспечения

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская сторона устранила барьер, препятствовавший производителям программного обеспечения из стран Евразийского экономического союза участвовать в государственных закупках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о введении в эксплуатацию единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств - членов Евразийского экономического союза. Включение в реестр программных продуктов позволяет их правообладателям из стран ЕАЭС участвовать в госзакупках в России наравне с российскими компаниями", - отметили в ЕЭК.

Барьер, возникший в связи с введением Россией запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из стран ЕАЭС, к государственным и муниципальным закупкам, был включен в согласованный перечень препятствий на внутреннем рынке союза, одобренный Советом ЕЭК в 2017 году. "Постановлением правительства России с 1 января 2018 года был отменен запрет на закупки программного обеспечения из стран союза и утверждены правила формирования и ведения единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств ЕАЭС. В то же время фактическое отсутствие этого реестра не позволяло до недавнего времени разработчикам программного обеспечения из стран союза участвовать в российских государственных закупках программного продукта", - пояснили в пресс-службе.-0-