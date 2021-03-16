Россия вошла в тройку крупнейших экспортных рынков БУТБ

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские компании по итогам января - февраля вошли в тройку лидеров по закупкам товаров на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Сумма биржевых сделок, совершенных российскими участниками торгов за эти месяцы, почти в 3 раза превысила показатель аналогичного периода 2020 года и составила $12 млн. Это позволило России занять место Германии в списке трех крупнейших экспортных рынков БУТБ. Первые две строчки в этом рейтинге сохранили за собой Литва и Латвия с суммами сделок $32 млн и $18 млн соответственно.

Как отметил Роман Янив, рост экспорта белорусских товаров в РФ - результат целого комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности биржевой площадки для российского бизнеса. "Упрощение процедуры аккредитации, регулярные вебинары и онлайн-презентации для представителей российских деловых кругов, а также точечные визиты на ведущие промышленные, деревообрабатывающие и аграрные предприятия в различных регионах России обеспечили необходимый кумулятивный эффект. В результате с начала года на бирже аккредитовались 30 новых компаний из РФ, которые активно покупают отечественную мясо-молочную продукцию, рапсовое масло и строительные материалы, а также совершают транзитные сделки по реализации собственных товаров в третьи страны. При этом важно, что по многим товарным позициям увеличение экспортных показателей наблюдается как в стоимостном, так и в натуральном выражении", - подчеркнул пресс-секретарь.

Положительное влияние на динамику биржевой торговли с Россией также оказывает тесное сотрудничество БУТБ с Торговым представительством РФ в Беларуси. Только за последний месяц представители биржи приняли участие в 10 онлайн-конференциях, организованных торгпредством, благодаря чему о возможностях белорусской биржевой площадки узнали сотни компаний из Брянской, Калининградской, Пермской, Псковской, Смоленской и Челябинской областей России.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-