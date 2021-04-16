Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в области перевалки грузов - Новак

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в области перевалки грузов. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правительства России Александр Новак, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, он сказал: "Задача полностью выполняется. Более того, объемы в марте были несколько больше, чем планировалось, в апреле тоже планируется увеличение объемов. Этот механизм работает. И Беларусь, и Россия заинтересованы в развитии сотрудничества в этой области. Сегодня также обсуждалась возможность в будущем осуществлять перевалку и других продуктов (не в сфере энергетики, а в области промышленности и по другим направлениям), использовать совместные логистические цепочки. Это эффективно и способствует развитию торгово-экономического сотрудничества".

Как сообщалось, министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта России Виталий Савельев 19 февраля в Москве подписали межправительственное соглашение об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты. Документ предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах, в дальнейшем действие соглашения может быть продлено. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.-0-