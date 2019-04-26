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Российская сторона рассчитывает на конструктивное решение проблемы некачественной нефти - Сорокин

Экономика 26.04.2019 | 12:47
Павел Сорокин (в центре)
Павел Сорокин (в центре)

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская сторона рассчитывает сегодня на конструктивное решение проблемы некачественной нефти, поступающей из России. Об этом на переговорах Беларуси, России, Украины и Польши заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы являемся партнерами очень длительный срок и за это время прошли достаточно много сложных моментов. Уверен, что технические проблемы, которые в определенной степени имеют место быть, сегодня будут конструктивным образом решены", - сказал он.

Павел Сорокин поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство и конструктивное решение проблемы. Он подчеркнул, что все являются потребителями и пользователями единой системы магистральных нефтепроводов и от этого зависит безопасность энергоснабжения существенной части Европы.

"Поэтому та большая работа, которая была проведена по подготовке этой встречи, с нашей стороны, со стороны наших коллег, анализ полной ситуации и событий, меры, которые были предварительно подготовлены и обсуждены во время подготовки к встрече, надеюсь, нам удастся закрепить на уровне всех четырех делегаций и прийти к быстрому эффективному решению для всех сторон, чтобы в максимально короткие сроки вернуться в нормальное функционирование всей системы", - отметил замминистра.

Как сообщалось, "Белнефтехим" на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены снизить загрузку мощностей и несут убытки. Польша 24 апреля остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок, причиной стал отказ НПЗ в Польше и Германии перерабатывать некачественную нефть из России. Украина вечером 25 апреля также остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".-0-

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Теги
Беларусь, заседания, Польша, Россия, табак, Украина
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