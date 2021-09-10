Российский экономист подчеркивает важность создания к 2023 году единого рынка газа СГ

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Одобренные союзные программы являются новой вехой в развитии интеграционных процессов между Беларусью и Россией. Такое мнение высказал во время видеомоста Москва-Минск, посвященного итогам состоявшейся накануне встречи президентов Беларуси и России, заслуженный экономист России, главный экономист государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач, передает корреспондент БЕЛТА.

"При всех проблемах Беларусь и Россия ищут и вырабатывают модель такого сотрудничества, соразвития, интеграции, которая в какой-то мере является ориентиром и примером для Евразийского экономического союза и, возможно, более широкого партнерства в рамках Большой Евразии", - сказал Андрей Клепач.

Он подчеркнул, что для того, чтобы интеграция дала серьезный эффект для всех жителей Беларуси и России, важны конкретные экономические содержательные решения. "Очень важно, что прозвучал план в 2023 году практически создать единый рынок газа, - указал российский экономист. - Хотя сейчас цена на газ при поставках в Беларусь $128,5 за тысячу кубометров, что значительно ниже, чем для партнеров в Евросоюзе. Но тем не менее это существенно выше, чем внутренняя цена на газ в России - чуть меньше $70 за тысячу кубометров для промышленных потребителей. Поэтому в рамках единого рынка сблизить эти цены - это вопрос не одного года. Тем не менее важно, что эта задача поставлена и она идет с опережением планов в рамках ЕАЭС выйти на объединенные энергетические рынки в 2025 году".

"Предложенные союзные программы и, наверное, те механизмы их реализации, которые потом сложатся, - это должно создать единое пространство и на рынке труда, и энергоресурсов, финансовых связей", - отметил Андрей Клепач.

"Как подчеркивалось вчера и на всех предыдущих переговорах, Беларусь сохраняет свой суверенитет, свою суверенную экономическую политику. В рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза страны пользуются большей суверенностью при принятии решений, чем в Евросоюзе. У нас степень интеграции не настолько жесткая, как в Евросоюзе, поэтому суверенность останется, но уровень взаимодействия и принятия решений, я бы сказал, поднят вверх", - подчеркнул российский экономист.-0-