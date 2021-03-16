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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 16 марта подорожал, евро и доллар подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0022 до Br2,5918 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0049, его курс составил Br3,0898 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0087 и составил Br3,554 за 100 российских рублей.-0-
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