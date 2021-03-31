31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 31 марта подорожал, евро и доллар подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0011, до Br2,6231 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,002, его курс составил Br3,0789 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0054 и составил Br3,4694 за 100 российских рублей.-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах