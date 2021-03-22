Российский завод представил новый автокран с шасси МЗКТ

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Галичский автокрановый завод (Россия) представил новый автокран КС-75721-2 "Галичанин" грузоподъемностью 70 т с длиной стрелы 42 м на новых рестайлинговых шасси МЗКТ-750003 (8х4). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "Минский завод колесных тягачей".

"Крановое шасси практически завершает приведение экстерьера линейки крановых шасси Минского завода колесных тягачей к единому фирменному узнаваемому стилю VOLAT, а также удовлетворяют всем требованиям по экологии. Автомобиль оснащен двигателем ЯМЗ-653 (420 л.с.) экологического класса Евро 5 и механической девятиступенчатой коробкой передач FAST GEAR. Допустимая масса монтируемого на шасси оборудования 33 т", - рассказали в пресс-службе.

Автокран оборудован передовой системой управления и безопасности Hydac & Hirshmann, которая позволяет совмещать крановые операции, безопасно и быстро работать с различными по массе грузами. Кабина оператора оснащена механизмом подъема, кресло оборудовано джойстиками и роллерами для управления, оптимальный климат в кабине создается с помощью отопителя и кондиционера.

На МЗКТ трудятся более 4 тыс. человек. Завод располагает многочисленным штатом высококвалифицированных конструкторов и инженеров. В структуру ОАО входят 10 производственных цехов, три цеха вспомогательной деятельности, 25 функциональных управлений, 10 отделов. В 2015 году в структуру предприятия было введено автосборочное производство "Неман".-0-

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