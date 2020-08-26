Рост производства стройматериалов в Беларуси обусловлен увеличением спроса - Минстройархитектуры

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рост производства строительных материалов обусловлен увеличением спроса отечественного стройкомплекса. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

"В последние годы наблюдалась положительная динамика в производстве и потреблении строительным комплексом республики отечественных стройматериалов. Несмотря на негативное воздействие внешних факторов (неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в мире, снижение деловой активности на строительных рынках сопредельных государств), белорусский стройкомплекс демонстрирует устойчивость и способность противостоять внешним вызовам", - отметили в ведомстве. Так, по итогам января - июля, несмотря на незначительное снижение инвестиционной активности (уменьшение инвестиций в основной капитал составило 0,3%), объем строительно-монтажных работ увеличился на 5,9%, а ввод жилья прирос на 5,4%.

В этом периоде росло производство ряда базовых строительных материалов: цемента - на 2% к аналогичному периоду прошлого года, блоков из ячеистого бетона - на 19,8%, кирпича и блоков силикатных - на 10%, листов гипсокартонных - на 61,5%, извести строительной - на 18,9%, железобетонных и бетонных изделий - на 3,7%. Одновременно при увеличении внутреннего спроса на гипсокартонные листы и строительную известь на 10,6% и 3,6% соответственно импорт по данным позициям снизился на 4% и 14,8%. Кроме того, благодаря удовлетворению отечественными производителями внутреннего спроса на ячеистый бетон, керамический и силикатный кирпич импорта по данным позициям в январе - июле не было.

"Рост объемов производства строительных материалов обусловлен не работой на склад, а увеличением спроса отечественного строительного комплекса", - подчеркнули в пресс-службе. Так, потребление цемента в Беларуси увеличилось на 9,5%, ячеистого бетона - на 21,3%, силикатного и керамического кирпича - на 14,1% и 8,8% соответственно, минеральной ваты - на 9,2%, стекловаты - на 46,1%, гипсокартонных листов - на 10,6%, плитки керамической - на 9,2%, извести строительной - на 3,6%.-0-