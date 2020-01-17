Розничный товарооборот в Беларуси в 2019 году вырос на 4,2%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в 2019 году составил Br49,3 млрд, или 104,2% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

За 2019 год оптовый товарооборот составил Br95,4 млрд, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню 2018 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала 2019 года составил Br14,2 против Br13 за аналогичный период 2018 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в 2019 году составил Br44,7 млрд, или 105,8% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

Товарооборот общественного питания в 2019 году составил Br2,9 млрд, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.-0-