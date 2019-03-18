Розничный товарооборот в Беларуси в январе-феврале вырос на 5,1%

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе-феврале 2019 года составил Br7 млрд, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2018-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,2% розничного товарооборота республики, в январе-феврале составил Br6,3 млрд, или 107,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-феврале составил Br14,9 млрд, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню января-февраля 2018 года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12,5 против Br11,2 за аналогичный период предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале составил Br401,7 млн, или 101,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля предыдущего года.-0-
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