Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре вырос на 1,3%

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе - ноябре 2021 года составил Br53,9 млрд, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот составил Br116,9 млрд, или в сопоставимых ценах 104,9% к уровню января - ноября 2020 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br17,2 против Br15,4 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота страны, в январе - ноябре 2021 года составил Br50 млрд, или 102,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Товарооборот общественного питания составил Br2,9 млрд, или 114,5% в сопоставимых ценах к уровню января - ноября прошлого года.-0-