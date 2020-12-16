Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре вырос на 2%

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе - ноябре 2020 года составил Br47,9 млрд, или 102% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот сложился на уровне Br88,9 млрд, или в сопоставимых ценах 95% к показателю января - ноября прошлого года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br15,2 против Br14,3 за аналогичный период 2019-го.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота страны, в январе - ноябре составил Br43,9 млрд, или 103,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания за 11 месяцев составил Br2,2 млрд, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января - ноября 2019 года.-0-